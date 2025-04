Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial Farias Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial Farias. A Câmara Itinerante esteve na manhã desta terça-feira (08) no Residencial Farias... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h07 ) twitter

Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial Farias. A Câmara Itinerante esteve na manhã desta terça-feira (08) no Residencial Farias, em Rondonópolis. A ação levou os vereadores até a comunidade para ouvir de perto as demandas dos moradores, que apontaram problemas como limpeza urbana, falta de bocas de lobo, rede de esgoto precária e necessidade de redutores de velocidade. Participaram da visita os vereadores: o presidente da Câmara Municipal, Paulo Schuh, Dr. Ary Campos e Welington Pereira, além do presidente do bairro, Beto Sucata. O encontro aconteceu na Creche Maria Severina, que permanece fechada por falhas estruturais. “É importante, né, estarmos aqui hoje através do presidente, o Beto Sucata, que nos pediu para trazer o gabinete aqui para a região do Farias. Aqui nós temos diversas regiões com chácaras que necessitam de muita infraestrutura. Então a importância do gabinete estar presente no bairro para a gente estar ouvindo a população, colhendo as demandas e vamos tentar de uma forma mais rápida possível resolver as demandas de toda essa região aqui que são grandes,” afirmou Paulo Schuh. O presidente do bairro, Beto Sucata elogiou a iniciativa e destacou que a presença dos parlamentares facilita o encaminhamento dos pedidos da comunidade. “Quero parabenizar os vereadores por trazer a Câmara nos bairros para ouvir a população, ver as demandas. Nem sempre a população consegue ir até a Câmara reivindicar algum problema que está acontecendo e com os vereadores no bairro, fica mais viabilizado para todos nós aqui, principalmente de Rondonópolis, que precisa ouvir mesmo as demandas” frisou o representante do bairro. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Plano diretor municipal deve ter norma de redução de impacto ambiental, decide CMA

