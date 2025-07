Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial José Sobrinho e bairros vizinhos Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial José Sobrinho e bairros vizinhos. A Câmara Itinerante esteve presente nesta terça-feira...

Câmara Itinerante ouve moradores do Residencial José Sobrinho e bairros vizinhos. A Câmara Itinerante esteve presente nesta terça-feira (22) no Residencial José Sobrinho, em Rondonópolis. A ação tem como objetivo aproximar o Legislativo da população e encaminhar as principais demandas locais ao Executivo. A atividade foi proposta pela vereadora Kalynka Meirelles e contou com a presença dos vereadores Dr. Ary Campos e Mariuva da Saúde. Moradores aproveitaram a oportunidade para apresentar reivindicações.

