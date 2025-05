Câmara Itinerante visita o bairro Marechal Rondon e ouve demandas da comunidade. A Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio do programa Câmara Itinerante, esteve presente nesta terça-feira (6) no bairro Marechal Rondon. A ação foi realizada a pedido do vereador Dr. Ary Campos, com o objetivo de aproximar o Legislativo da população e ouvir de perto as necessidades dos moradores.

