Câmara Itinerante visita o bairro São Sebastião e ouve demandas da comunidade. Nesta terça-feira (5), a Câmara Municipal realizou mais uma edição da Câmara Itinerante, desta vez no bairro São Sebastião. A iniciativa, proposta pelo vereador Dr. Manoel, contou com a presença dos vereadores Dr. Ary Campos, Elienai Paulino e da vereadora mirim Lara Ventura. Durante o encontro, moradores relataram diversas necessidades da região, como o reparo na academia ao ar livre, melhorias na drenagem para escoamento das águas pluviais, instalação de proteção entre a praça e a Avenida Rotary Internacional (Avenida Brasil), além de ponto de ônibus e faixa de pedestre nas imediações da praça. Outra solicitação importante foi o reforço na fiscalização das calçadas, que muitas vezes estão obstruídas, dificultando a circulação de pedestres. As demandas serão encaminhadas pelo Legislativo ao Executivo Municipal. Saiba mais sobre as demandas da comunidade e as ações da Câmara acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Semas realiza reunião para debater políticas públicas voltadas à população em situação de rua em Sorriso

