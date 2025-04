Câmara Itinerante visita Residencial Farias e moradores cobram melhorias na infraestrutura

Momento MT |Do R7

Na manhã desta terça-feira (08), a Câmara Itinerante esteve no Residencial Farias, em Rondonópolis, para ouvir de perto as demandas da comunidade. Entre as principais reclamações dos moradores estão a falta de limpeza urbana, a ausência de bocas de lobo, a rede de esgoto precária e a necessidade de redutores de velocidade.

