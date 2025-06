Câmara Itinerante visita Vila Cardoso e ouve demandas da comunidade Câmara Itinerante visita Vila Cardoso e ouve demandas da comunidade. A Câmara Municipal realizou na manhã desta terça-feira (10) mais... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Itinerante visita Vila Cardoso e ouve demandas da comunidade. A Câmara Municipal realizou na manhã desta terça-feira (10) mais uma edição do projeto Câmara Itinerante, desta vez no bairro Vila Cardoso. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Legislativo da população, ouvindo de perto as demandas das comunidades. Entre as principais reivindicações estão melhorias na unidade de saúde, que segundo os moradores precisa de reforma geral e troca do mobiliário. “Quando chove, molha mais dentro do que fora”, relatou Armindo da Caixa, morador do bairro há 10 anos. Para ele, a realização da ação no bairro é muito importante. “Muito feliz por a Câmara estar aqui, ter lembrado de nós. Muito importante esse trabalho da Câmara de estar vindo aqui ouvir a comunidade”, completou o morador. A comunidade também pediu a construção de uma ponte ligando o bairro ao Jardim Primavera, além de melhorias na acessibilidade para pedestres e nas obras de drenagem em ruas do bairro. O presidente do bairro, Kassio Gomes, destacou a importância da ação. “É um projeto muito importante, que aproxima os vereadores dos moradores e permite que as demandas cheguem diretamente a quem pode ajudar”. A ação foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Schuh, e contou com a presença dos vereadores Dr. Ary Campos e Welington Pereira, que se comprometeram a acompanhar as solicitações junto ao Executivo Municipal. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as demandas da comunidade! Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova medidas de transparência para atos de órgãos judiciais e de segurança pública

Comissão aprova destinação de recursos de fundo público para proteção de agentes de segurança ameaçados

Dr. João ropõe alternativas para melhorar atendimento no Hospital Regional de Cáceres