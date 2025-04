Câmara Municipal abre inscrições para “Vereador Mirim” Câmara Municipal abre inscrições para “Vereador Mirim”. A Câmara Municipal de Rondonópolis abriu as inscrições para o programa Vereador... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

Câmara Municipal abre inscrições para “Vereador Mirim”. A Câmara Municipal de Rondonópolis abriu as inscrições para o programa Vereador Mirim, voltado para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio das escolas estaduais e particulares. Na manhã desta terça-feira (1º), os vereadores estiveram na Escola Militar Dom Pedro II – André A. Maggi para dar início ao processo de inscrições, conversar com os alunos e compartilhar suas vivências na política. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Ibrahim Zaher, destacou a importância do programa. “Esse projeto desperta nos jovens o espírito de liderança e mostra a relevância do trabalho legislativo para a sociedade. Eles terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um vereador e compreender como a política impacta diretamente a vida da população.” Saiba mais sobre como participar e as oportunidades que o programa oferece consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Eduardo Magalhães propõe programa Domingão Tarifa Zero em Cuiabá

