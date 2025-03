Câmara Municipal altera expediente durante período de Carnaval Câmara Municipal altera expediente durante período de Carnaval. A data da ordem do dia e da sessão ordinária da Câmara Municipal foi... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal altera expediente durante período de Carnaval. A data da ordem do dia e da sessão ordinária da Câmara Municipal foi alterada de quarta-feira (5) para ocorrer na quinta-feira (6) devido ao feriado de Carnaval. A Casa de Leis decretou ponto facultativo na segunda-feira (3) e terça-feira (4) e alterou o expediente de quarta-feira (5) para retornar os trabalhos a partir das 12h. Na sexta-feira (28), também não haverá expediente para que sejam executados os serviços de dedetização em todas as dependências da Câmara para o controle de pragas e insetos devido ao momento de surto causado pelo mosquito transmissor do vírus Dengue e Chikungunya. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Grupo chinês estuda investimento em Rondonópolis

Projeto cria programa para ajudar famílias afetadas por desastres

CPI das Bets ouve nesta semana empresária e ex-apostador