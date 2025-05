Câmara Municipal anuncia os eleitos do Programa Vereador Mirim 2025 Câmara Municipal anuncia os eleitos do Programa Vereador Mirim 2025. A Câmara Municipal divulgou nesta quarta-feira (30) o resultado... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 12h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h41 ) twitter

Câmara Municipal anuncia os eleitos do Programa Vereador Mirim 2025. A Câmara Municipal divulgou nesta quarta-feira (30) o resultado oficial das eleições do Programa Vereador Mirim 2025, uma iniciativa promovida pela Escola do Legislativo. Ao todo, foram eleitos 21 vereadores mirins, sendo 11 alunas e 10 alunos, entre estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio, representando escolas estaduais, particulares e o IFMT. A eleição contou com 35 candidatos, e a posse será realizada no dia 15 de maio. Cada vereador mirim será acompanhado por um vereador titular, vivenciando o cotidiano do Legislativo, participando de sessões, propondo projetos e exercitando a cidadania de forma prática. Além disso, os jovens terão acesso a cursos profissionalizantes oferecidos pela Câmara, como robótica, inteligência artificial, inglês e espanhol, por meio da Escola do Legislativo. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Ibrahim Zaher, destacou a importância do programa. Saiba mais sobre os eleitos e a importância do programa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorriso busca parcerias e soluções para a agricultura familiar em Cuiabá

