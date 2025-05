Câmara Municipal aprova projeto do Executivo que autoriza concessão de quiosques públicos Câmara Municipal aprova projeto do Executivo que autoriza concessão de quiosques públicos. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h36 ) twitter

Câmara Municipal aprova projeto do Executivo que autoriza concessão de quiosques públicos. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (21), o Projeto de Lei Executivo nº 0179/2025 (Protocolo Legislativo nº 3016/2025), que autoriza a concessão de direito real de uso a título oneroso de bens públicos imóveis, especificamente os quiosques públicos localizados na Praça Brasil, Praça dos Carreiros e no Distrito da Boa Vista. O projeto permite que os quiosques sejam utilizados para fins comerciais, mediante processo de licitação pública, conforme previsto na legislação. O presidente da Casa de Leis, vereador Paulo Schuh, destacou a relevância da proposta. “É importante esse projeto ter vindo para cá [à Câmara Municipal] para que possa ser feita a licitação. Os quiosques já foram feitos há vários anos e estão praticamente abandonados. Então é fundamental que essa licitação aconteça para que esses espaços possam ser usados de forma correta, por quem queira montar sua lanchonete, seu negócio”, afirmou o presidentes. Com a aprovação do projeto pelos vereadores, a matéria retorna ao Poder Executivo, que deverá dar continuidade aos ritos legais para a realização da licitação, viabilizando, assim, o uso adequado dos espaços públicos e fomentando a atividade comercial local. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: 5º Encontro de Cultura Cigana de Mato Grosso começa nesta sexta-feira (23)

