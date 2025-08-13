Logo R7.com
Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta terça-feira (12), o projeto...

Gabriel Franco – assessoria Vereador Dilemário Alencar

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta terça-feira (12), o projeto de lei de autoria do vereador Dilemário Alencar que institui o Selo “Empresa Amiga do Idoso”. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar estabelecimentos que adotam políticas internas de inclusão, respeito e valorização da pessoa idosa, incentivando o setor privado a ampliar oportunidades para cidadãos com 60 anos ou mais.

