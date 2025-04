Câmara Municipal de Rondonópolis anuncia os eleitos do Programa Vereador Mirim 2025 A Câmara Municipal divulgou nesta quarta-feira (30) o resultado oficial das eleições do Programa Vereador Mirim 2025, uma iniciativa...

A Câmara Municipal divulgou nesta quarta-feira (30) o resultado oficial das eleições do Programa Vereador Mirim 2025, uma iniciativa promovida pela Escola do Legislativo. Ao todo, foram eleitos 21 vereadores mirins, sendo 11 alunas e 10 alunos, entre estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio, representando escolas estaduais, particulares e o IFMT.

