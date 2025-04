Câmara Municipal empossa servidores no dia que marca 100 dias de gestão Câmara Municipal empossa servidores no dia que marca 100 dias de gestão. A manhã desta quinta-feira (10) foi marcada por um momento... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h06 ) twitter

Câmara Municipal empossa servidores no dia que marca 100 dias de gestão. A manhã desta quinta-feira (10) foi marcada por um momento histórico para a Câmara Municipal de Rondonópolis. Em cerimônia solene realizada na Casa de Leis, 18 novos servidores aprovados em concurso público tomaram posse, em uma iniciativa que coincide com a marca dos 100 primeiros dias da nova gestão. Foram convocados profissionais para os cargos de analista do legislativo – nas áreas de processo legislativo e administrativo, contabilidade e finanças, biblioteconomia, redação e revisão legislativa – além de agentes administrativos. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Schuh, que comemorou o avanço na estruturação do quadro técnico da instituição. “Eu fico feliz por estar fazendo parte desse chamamento, é histórico. Mais uma ação marcante desta gestão. Desejo a todos os empossados muita felicidade, sorte e, principalmente, dedicação aqui na Casa de Leis”, declarou o presidente. Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vetos no Orçamento alcançam fundo para ciência e duas rodovias

