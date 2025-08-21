Câmara Municipal inaugura Galeria de Vereadoras e valoriza história da participação feminina
Câmara Municipal inaugura Galeria de Vereadoras e valoriza história da participação feminina. A Câmara Municipal de Rondonópolis inaugurou, na tarde desta quarta-feira (20), durante a Sessão Ordinária, a Galeria de Vereadoras, instalada no saguão da Casa de Leis. A iniciativa integra a programação do Agosto Lilás e tem como objetivo valorizar e preservar a história da presença feminina no Legislativo Municipal. "Estamos inaugurando a galeria das mulheres, das vereadoras que passaram por esta Casa de Leis. Hoje contamos com quatro vereadoras em exercício. É importante prestigiar e honrar aquelas que contribuíram para o desenvolvimento de Rondonópolis e ajudaram a construir a cidade pujante que temos hoje", destacou o presidente da Câmara, Paulo Schuh.
Câmara Municipal inaugura Galeria de Vereadoras e valoriza história da participação feminina. A Câmara Municipal de Rondonópolis inaugurou, na tarde desta quarta-feira (20), durante a Sessão Ordinária, a Galeria de Vereadoras, instalada no saguão da Casa de Leis. A iniciativa integra a programação do Agosto Lilás e tem como objetivo valorizar e preservar a história da presença feminina no Legislativo Municipal. “Estamos inaugurando a galeria das mulheres, das vereadoras que passaram por esta Casa de Leis. Hoje contamos com quatro vereadoras em exercício. É importante prestigiar e honrar aquelas que contribuíram para o desenvolvimento de Rondonópolis e ajudaram a construir a cidade pujante que temos hoje”, destacou o presidente da Câmara, Paulo Schuh.
