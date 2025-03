Câmara Municipal muda de cor e terá programação especial no Mês da Mulher Câmara Municipal muda de cor e terá programação especial no Mês da Mulher. A Câmara Municipal de Rondonópolis este mês se veste de... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal muda de cor e terá programação especial no Mês da Mulher. A Câmara Municipal de Rondonópolis este mês se veste de rosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em março. A Casa de Leis, através da Escola do Legislativo, terá uma programação cheia de ações importantes No dia 7 de março, às 19h, acontece a Sessão Solene para entrega da Medalha Rosa Bororo que é uma oportunidade para celebrar as conquistas das mulheres e refletir sobre os desafios que ainda são enfrentados. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as atividades e homenagens programadas para este mês especial! Leia Mais em Momento MT: Mulheres são homenageadas durante Sessão Solene

Procuradoria da Mulher e Escola do Legislativo da Câmara realizam Feira de Artesanato

Câmara nomeia membros da CEI que vai investigar a Santa Casa