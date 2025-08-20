Câmara Municipal oferece atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos para mulheres até dia 29 Câmara Municipal oferece atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos para mulheres até dia 29. A Câmara Municipal de Rondonópolis...

Câmara Municipal oferece atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos para mulheres até dia 29. A Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio da Procuradoria da Mulher e da Família, está realizando durante o mês de agosto atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos. A iniciativa faz parte da campanha “Elas Não Se Calam”, e tem como objetivo acolher, orientar e apoiar mulheres vítimas de violência, oferecendo orientação especializada e encaminhamentos adequados.

