Câmara Municipal ouve empresários de lava-jatos e busca soluções para regularização do setor. A Câmara Municipal de Rondonópolis promoveu, nesta segunda-feira (26), uma reunião com proprietários de lava-jatos da cidade. O encontro, que contou com a presença do superintendente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), teve como objetivo principal ouvir as demandas do setor e buscar soluções para garantir a continuidade das atividades dos estabelecimentos dentro da legalidade. A iniciativa partiu dos vereadores Ibrahim Zaher, Anderson Bananeiro e Renan Dourado. “Nós sabemos que alguns desses estabelecimentos foram fechados por não estarem em conformidade com as normas ambientais. Sabemos também que muitos não têm condições de arcar com os custos de projetos e taxas exigidas para a regularização. Acho que a partir dessa reunião nós vamos sair com alguns encaminhamentos e vamos estar buscando entender de que forma a Câmara pode propor alguma lei que venha a beneficiar a categoria para que eles continuem trabalhando, buscando a sua renda, o seu ganha-pão e gerando emprego que é importante para a nossa cidade”, afirmou Zaher. Saiba mais sobre as soluções discutidas e o impacto na geração de empregos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MPMT obtém decisão contra aumento de salários em mesma legislatura

