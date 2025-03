Câmara Municipal promove evento especial com serviços gratuitos para mulheres Câmara Municipal promove evento especial com serviços gratuitos para mulheres. Para finalizar Março com chave de ouro, mês dedicado... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h27 ) twitter

Câmara Municipal promove evento especial com serviços gratuitos para mulheres. Para finalizar Março com chave de ouro, mês dedicado às mulheres, a Câmara Municipal de Rondonópolis realiza o evento “Ação Por Elas”, que acontecerá neste sábado (29), das 8h às 11h, na Praça dos Carreiros, no centro da cidade. A ação é promovida pela Procuradoria da Mulher e da Família, pela Escola do Legislativo da Câmara e parceiros e oferecerá diversos serviços gratuitos voltados ao cuidado e bem-estar das mulheres. O evento contará com atendimentos médicos, aferição de pressão e glicemia, entrega de mudas, design de sobrancelhas, cuidados de beleza e assessoria jurídica, entre outros serviços. A proposta é oferecer à população feminina de Rondonópolis uma manhã de cuidados e apoio. “A ‘Ação Por Elas’ é uma maneira de reconhecer e cuidar das mulheres de nossa cidade, proporcionando acesso a serviços de saúde e bem-estar. O evento é uma forma de celebrar o papel fundamental das mulheres em nossa sociedade.”, externou a vereadora Kalynka Meirelles, Procuradora Geral da Mulher e da Família. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil realiza “1º Seminário de Investigação de Crimes Cometidos Contra Mulher por Razão de Gênero”

