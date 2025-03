Câmara Municipal retoma o “Programa Vereador Mirim” Câmara Municipal retoma o “Programa Vereador Mirim” . Câmara Municipal retoma o “Programa Vereador Mirim” A Câmara Municipal de Rondonópolis... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

Câmara Municipal retoma o "Programa Vereador Mirim"

A Câmara Municipal de Rondonópolis está retomando o Programa Vereador Mirim, uma iniciativa que visa incentivar a participação política entre os jovens e estreitar a relação entre a Câmara e as escolas da cidade. A divulgação do programa será iniciada em 1º de abril, e as inscrições estarão abertas para estudantes do 7º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas estaduais e particulares.

