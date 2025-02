Câmara realiza ação em parceria com o Hemocentro de Mato Grosso 21/02/2025 Câmara realiza ação em parceria com o Hemocentro de Mato Grosso SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Nos dias 25, 26 e 27...

Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, a Câmara Municipal de Cuiabá vai realizar uma ação de doação de sangue em conjunto com o Hemocentro de Mato Grosso. Durante os três dias do projeto, a população cuiabana poderá ir até a Casa do Legislativo, onde um caminhão do Hemocentro estará das 8h às 17h realizando a coleta.

