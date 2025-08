Câmara realiza campanha “Elas Não Se Calam!” com programação em agosto Câmara realiza campanha “Elas Não Se Calam!” com programação em agosto. A Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio da Procuradoria...

Câmara realiza campanha “Elas Não Se Calam!” com programação em agosto. A Câmara Municipal de Rondonópolis, por meio da Procuradoria da Mulher e da Família, realiza durante o mês de agosto a campanha “Elas Não Se Calam!”, com foco na escuta, acolhimento, orientação e valorização das mulheres. A ação será marcada por atendimentos especializados, rodas de conversa e uma grande mobilização social no encerramento do mês.

