Câmara realiza exposição em comemoração aos 20 anos da ocupação do prédio

A Secretaria de Cultura da Câmara Municipal de Cuiabá promove, entre os dias 18 e 26 de agosto, uma exposição em celebração aos 20 anos da ocupação do prédio que hoje abriga o parlamento cuiabano. A mostra está instalada na recepção da Casa de Leis e é aberta ao público.

