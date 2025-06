Câmara realiza oitiva com conselheira da Santa Casa de Rondonópolis Câmara realiza oitiva com conselheira da Santa Casa de Rondonópolis. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal realizou... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h57 ) twitter

Câmara realiza oitiva com conselheira da Santa Casa de Rondonópolis. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal realizou, nesta terça-feira (24), a oitiva com a empresária Iracema Dinardi Peixoto, integrante do conselho administrativo da Santa Casa de Rondonópolis. A reunião faz parte das investigações sobre a situação financeira da instituição. O presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher, reforçou a importância do depoimento para o andamento da comissão. "Mais uma oitiva importante, a cada interrogatório feito pelos vereadores, a participação das pessoas ligadas à Santa Casa traz luz às questões que a gente tem levantado desde o início dessa comissão, né? Eu vejo que nós já tivemos alguns avanços antes mesmo do final, a comissão tem cumprido o seu papel, a gente vê já uma gestão diferente na Santa Casa, economicidade, fico bastante preocupado porque muitas vezes a gente vê que o conselho não tinham informações como deveriam ter. Nós temos certeza que ao final nós da comissão vamos entregar um bom relatório e trazer aí ponderações sobre equívocos, ou algo de errado que houve nesse período," explicou o presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher. Ele destacou ainda que a comissão vai definir o próximo convocado nos próximos dias. "Vamos nos reunir essa semana para pautar a próxima oitiva e dar seguimento nessa comissão," informou Zaher.

