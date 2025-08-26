Câmara sedia seminário nacional sobre guardas municipais nesta quarta-feira A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (27), o 16º Seminário Nacional de Guardas...

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (27), o 16º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O evento atende a pedido do deputado Fred Costa (PRD-MG), presidente da comissão, e será realizado às 16 horas, no plenário 3. Segundo o deputado, o objetivo é discutir avanços e desafios para o fortalecimento das guardas municipais na missão de proteger e defender a população.

