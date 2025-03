Câmara técnica vai elaborar cartilhas para padronizar produção de gergelim em MT

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai coordenar a elaboração de duas cartilhas técnicas com orientações práticas sobre a armazenagem e produção do gergelim em Mato Grosso. O material vai conter informações desde a semeadura até o armazenamento do grão, com foco na padronização e na disseminação de boas práticas entre os produtores rurais. O objetivo é reduzir gargalos técnicos e impulsionar a produção de forma organizada e sustentável em todo o estado.

Saiba mais sobre essa iniciativa e como ela pode impactar a produção de gergelim em Mato Grosso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: