Câmara vota 20 projetos durante sessão ordinária desta terça (02) Por Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Os parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá votaram, durante a sessão ordinária...

Por Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Os parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá votaram, durante a sessão ordinária desta terça-feira (02), 20 processos que incluem projetos de lei, decretos legislativos e dois requerimentos do Executivo cuiabano. Entre as proposições, os vereadores da capital mato-grossense votaram favoráveis à fusão das secretarias de Educação, Cultura e Esporte e Mobilidade Urbana e Segurança Pública, e rejeitaram o pedido de cassação ao prefeito Abilio Brunini (PL), protocolado pelo professor, historiador e ex-vereador Robinson Cireia.

Para mais detalhes sobre as votações e os projetos discutidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: