Câmara vota contas do prefeito,ampliação de vagas para professores e imóvel para cavalaria na segunda-feira Sessão ordinária analisará projetos do Executivo e do Legislativo; logo depois, vereadores farão sessão extraordinária para julgar...

Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share