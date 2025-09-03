Câmaras do Vigia Mais MT auxiliam no trabalho das forças de segurança
Acompanhar 24 horas. Monitorar de muito perto, com olhos que veem à distância para ofertar segurança. É essa a função do Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Semsep) de Sorriso. E é por meio do CCO que as equipes acompanham as imagens das câmeras de segurança instaladas na cidade. Inclusive, no mês de agosto as câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT foram essenciais para elucidar três situações.
