Câmaras do Vigia Mais MT auxiliam no trabalho das forças de segurança
Momento MT|Do R7
03/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h38 )

Acompanhar 24 horas. Monitorar de muito perto, com olhos que veem à distância para ofertar segurança. É essa a função do Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Semsep) de Sorriso. E é por meio do CCO que as equipes acompanham as imagens das câmeras de segurança instaladas na cidade. Inclusive, no mês de agosto as câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT foram essenciais para elucidar três situações. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de como a tecnologia está ajudando a segurança pública! Leia Mais em Momento MT: Apicultores do programa Vitamel de Sorriso recebem kits de proteção para trabalho

