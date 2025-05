Camarote mostra preocupação do Governo de MT com as necessidades das pessoas autistas”, afirma mãe de filhos com TEA A cuiabana Wérica Weiller viveu uma experiência inédita ao acompanhar, pela primeira vez, seus dois filhos autistas no Camarote do... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h47 ) twitter

A cuiabana Wérica Weiller viveu uma experiência inédita ao acompanhar, pela primeira vez, seus dois filhos autistas no Camarote do Autista, ação do programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). “Tudo aqui foi pensado com muito carinho, desde a entrada até a recepção, tudo acolhedor. Isso mostra que existe uma preocupação real com as necessidades das pessoas autistas”, afirmou sobre a organização do espaço.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a experiência de Wérica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

