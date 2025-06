Câmera do Vigia Mais MT identifica veículo e leva à prisão de foragido em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O programa Vigia Mais MT levou a prisão de um foragido da Justiça, na tarde desta quarta-feira (4.6), na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), em Cuiabá. Um veículo Volkswagen Voyage branco, registrado em nome do suspeito, foi identificado pelas câmeras do programa da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

