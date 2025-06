Câmera do Vigia Mais MT leva à prisão de foragido em Cuiabá O programa Vigia Mais MT levou a prisão de um foragido da Justiça, na tarde desta quarta-feira (4.6), na avenida Historiador Rubens... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 ) twitter

O programa Vigia Mais MT levou a prisão de um foragido da Justiça, na tarde desta quarta-feira (4.6), na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), em Cuiabá. Um veículo Volkswagen Voyage branco, registrado em nome do suspeito, foi identificado pelas câmeras do programa da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) emitiu o alerta de forma imediata, após a leitura da placa e repassou as informações a uma equipe do 1º Batalhão da Policia Militar, que realizou a abordagem do motorista em frente ao prédio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea), no bairro Baú. Saiba mais sobre essa importante ação de segurança e suas implicações no combate à criminalidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá aprova prorrogação do prazo da CPI dos fios abandonados

