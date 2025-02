Câmeras do programa Vigia Mais MT vão reforçar a segurança na sede do DAE em Várzea Grande O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande iniciou o processo para adesão do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado...

Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share