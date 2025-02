Câmeras do Vigia Mais MT ajudaram a reduzir a criminalidade e melhoraram a vida da população, afirma prefeito de Juína O programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso, o Vigia Mais MT, já apresentou resultado positivo no município de Juína... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso, o Vigia Mais MT, já apresentou resultado positivo no município de Juína (a 735 km de Cuiabá), onde os índices de criminalidade tiveram a redução de até 44% em 2024, em comparação com 2023. O município possui 199 câmeras, que foram instaladas no final de dezembro de 2023, aliando a tecnologia ao trabalho das forças policiais.

Para saber mais sobre como a tecnologia está transformando a segurança em Juína, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Patrícia Poeta esbanja simpatia em ensaio de rua da Grande Rio: ‘Carnaval 2025’

Prefeitura de Diamantino homenageia farmacêuticos municipais

Polícia Militar prende em flagrante suspeito por tentativa de feminicídio