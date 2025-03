Câmeras do Vigia Mais MT auxiliam na localização de suspeitos por furto de residências Câmeras do programa Vigia Mais MT auxiliaram a Polícia Militar da 9ª Companhia Independente a prender um casal, na noite desta segunda... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h26 ) twitter

Câmeras do programa Vigia Mais MT auxiliaram a Polícia Militar da 9ª Companhia Independente a prender um casal, na noite desta segunda-feira (18.3), suspeitos de pertencer a um grupo de encapuzados que invadiam e furtavam casas em Diamantino. Após as denúncias sobre os encapuzados, os militares intensificaram o policiamento na região e foram informados de que uma residência na Rua Merendiba foi furtada e que os moradores estavam fora do Estado. Com auxílio das câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT, do Governo do Estado e de algumas das residências, as equipes identificaram e localizaram o paradeiro de um dos suspeitos do grupo. Para saber mais sobre essa ocorrência e como a tecnologia tem ajudado na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputada Dandara é eleita presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários

