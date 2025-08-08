Câmeras do Vigia Mais MT evitam prejuízo de R$ 50 mil de mercadoria após golpe de estelionato Um prejuízo de R$ 50 mil em mercadorias foi evitado nesta quinta-feira (7.8) com auxílio das câmeras de monitoramento do programa Vigia...

Um prejuízo de R$ 50 mil em mercadorias foi evitado nesta quinta-feira (7.8) com auxílio das câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT, após golpe a uma transportadora de Cuiabá. Conforme informações, o suspeito se passando por entregador foi à transportadora em um veículo Fiat Ducato e com documento falso retirou a mercadoria. Ao perceber o golpe, a vítima acionou as forças de segurança via 190.

