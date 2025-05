Câmeras do Vigia Mais MT identificam invasão e impede furto em escola de Várzea Grande Câmeras do Vigia Mais MT impediram que dois adolescentes praticassem furto na Escola Estadual Marlene Marques de Barros, neste domingo...

Câmeras do Vigia Mais MT impediram que dois adolescentes praticassem furto na Escola Estadual Marlene Marques de Barros, neste domingo (4.5), no bairro Jardim Imperial em Várzea Grande. As imagens mostram os menores com os rostos encobertos pulando o muro às 14h47, invadindo a escola. A câmera acompanhou a dupla e flagrou um dos menores jogando uma camisa em outra câmera tentando impedir a gravação.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e a importância da segurança nas escolas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

