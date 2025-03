Câmeras do Vigia Mais MT levam a prisão de seis foragidos da Justiça durante o Carnaval Câmeras do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), levaram à prisão de seis pessoas com mandados...

Câmeras do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), levaram à prisão de seis pessoas com mandados de prisão abertos durante as ações do programa Tolerância Zero neste feriadão de Carnaval. As capturas dos foragidos ocorreram na região metropolitana de Cuiabá.

