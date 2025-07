Momento MT |Do R7

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam gravidez do primeiro filho: ‘5 meses ‘ Camila Queiroz anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Klebber Toledo. A revelação foi feita pelo Instagram, nesta sexta...

Camila Queiroz anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Klebber Toledo. A revelação foi feita pelo Instagram, nesta sexta-feira (8). “Há cinco meses esperando o amor da nossa vida”, diz a publicação. A estrela, que vive um relacionamento com o ator há 8 anos e se casou em 2018, anunciou com alegria que está esperando o primeiro herdeiro nas redes sociais.

