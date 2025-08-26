Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê: ‘Sempre sonhamos’ Camila Queiroz e Klebber Toledo revelaram nesta segunda-feira (25), pelo Instagram, o sexo do primeiro filho. A descoberta aconteceu...

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelaram nesta segunda-feira (25), pelo Instagram, o sexo do primeiro filho. A descoberta aconteceu em um momento especial: no mesmo dia em que completaram sete anos de casamento. Em um vídeo, o casal aparece retirando uma taça de um bolo, cuja massa cor-de-rosa confirmou que estão à espera de uma menina. O nome da bebê ainda não foi divulgado.

