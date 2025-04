Camila Queiroz homenageia o pai após 8 anos de sua morte: ‘Você é nosso protetor’ Na última terça-feira (8), Camila Queiroz emocionou os seguidores ao relembrar os oito anos da morte de seu pai, Sérgio Queiroz. Em... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h06 ) twitter

Na última terça-feira (8), Camila Queiroz emocionou os seguidores ao relembrar os oito anos da morte de seu pai, Sérgio Queiroz. Em seu perfil nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de fotos ao lado dele e publicou um texto comovente, destacando a saudade e o carinho que ainda carrega. “Sabe, pai, não tem um dia que eu não pense em você, converse com você, acho que você sabe disso”, escreveu. Camila também lembrou o vínculo forte entre os dois: “Como você mesmo gostava de dizer: ‘a Camila é grudada em mim’, e eu era mesmo. Tinha muito orgulho do cara tão legal que você era.” A atriz finalizou a mensagem com palavras de amor e saudade: “Hoje você é nosso protetor, nosso anjinho da guarda. Te amo muito. Sentimos muito a sua falta. Espero que você esteja orgulhoso das suas meninas aí de cima.” A publicação comoveu fãs e amigos, que deixaram mensagens de apoio e carinho. Confira:

