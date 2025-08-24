Caminhão ODS reúne aproximadamente cinco mil pessoas no Lago Ernani Machado As atividades educativas, culturais e de conscientização ambiental, ofertadas pelo Caminhão ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável...

As atividades educativas, culturais e de conscientização ambiental, ofertadas pelo Caminhão ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) – Festival ODS das Artes levaram aproximadamente cinco mil pessoas ao Lago Ernani Machado, em Lucas do Rio Verde. A estimativa de público é dos organizadores. O evento foi realizado no sábado (23) e com o apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, instituições de ensino superior, empresas e entidades.

