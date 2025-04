Caminhão usado para transporte ilegal de madeira é entregue para atuar nas ações da SEMA Um caminhão aprendido em ação da Polícia Civil, no município de Nova Mutum, pelo crime de transporte ilegal de madeira, foi cautelado... Momento MT|Do R7 26/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 18h00 ) twitter

Um caminhão aprendido em ação da Polícia Civil, no município de Nova Mutum, pelo crime de transporte ilegal de madeira, foi cautelado e entregue à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). O termo de depósito mediante autorização do Poder Judiciário da Comarca de Nova Mutum, foi realizado após representação promovida pelo delegado de polícia, Edmundo Félix de Barros Filho. O veículo que era utilizado para transporte ilegal de madeira, a partir de agora, será utilizado pela Sema para diversas ações em prol da comunidade, especialmente, no apoio aos trabalhos relacionados a agricultura familiar e combate aos incêndios. Saiba mais sobre essa importante ação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre prisão contra homem que tentou atropelar a mulher

