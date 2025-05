Caminhonete roubada em São Paulo é recuperada pela PRF em Mato Grosso

Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caminhonete Toyota Hilux com sinais de adulteração e registro de roubo durante fiscalização na BR-364, no município de Alto Garças/MT. A abordagem ocorreu quando a equipe policial fiscalizava a rodovia e deu ordem de parada ao veículo Toyota Hilux CD, de cor branca, conduzido por um homem de 43 anos. O motorista afirmou ser o proprietário do automóvel e declarou tê-lo adquirido por R$ 130 mil, com entrada de R$ 62 mil.

