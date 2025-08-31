Campanha 20Ver conquista novos lares para cerca de 30 cães Lançada há cerca de 50 dias pela Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, a Campanha de Adoção 20Ver atingiu a marca de 28...

Lançada há cerca de 50 dias pela Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, a Campanha de Adoção 20Ver atingiu a marca de 28 animais adotados. A ação teve início em 10 de julho, com o objetivo de encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados e que se encontram no canil municipal, vítimas de abandono e maus-tratos. A campanha não tem data para terminar. Interessados podem agendar visitas na sede da Bem-Estar Animal para conhecer os animais. Daí o nome “20Ver” (Vinte-ver), como se dissesse: eu vim te ver.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: