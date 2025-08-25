Campanha antirrábica já soma mais de 4 mil animais protegidos somente na zona rural
Meta é vacinar 23 mil animais, sendo 18 mil cães e 5 mil gatos A campanha de vacinação contra a raiva segue em ritmo acelerado, alcançando...
A campanha de vacinação contra a raiva segue em ritmo acelerado, alcançando a marca de 4.222 animais imunizados até o momento. O balanço atualizado mostra que 3.192 cães e 1.030 gatos já receberam a dose do imunizante, o que representa 18,36% da meta total de vacinar 23 mil animais, em todo o Município.
