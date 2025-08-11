Campanha arrecada doações para animais resgatados durante o mês de agosto Durante todo o mês de agosto, a diretoria de Bem-Estar Animal conta com a parceria para beneficiar pets resgatados de abandono e maus...

Durante todo o mês de agosto, a diretoria de Bem-Estar Animal conta com a parceria para beneficiar pets resgatados de abandono e maus-tratos. Uma das parcerias já está ativa com o Comper e arrecada produtos como ração, petiscos, coleiras, brinquedos, caminhas, itens de higiene e outros materiais essenciais para o cuidado de animais.

