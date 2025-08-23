Campanha “Bullyng – Acabou Aqui” é lançada nas escolas de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, em ação da Secretaria Municipal de Educação, deu início na quinta-feira (21) a campanha “Bullyng – Acabou Aqui...

A Prefeitura de Cuiabá, em ação da Secretaria Municipal de Educação, deu início na quinta-feira (21) a campanha “Bullyng – Acabou Aqui”. A ação é pautada pela conscientização às crianças dos riscos sociais do Bullyng e Cyberbulling e será estendida, até o final deste ano, a cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) da capital.

