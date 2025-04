Campanha de Vacinação Contra Gripe começou nesta segunda feira dia (07) A prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população que teve inicio neste dia 07 de abril, a Campanha Nacional... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h06 ) twitter

A prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população que teve inicio neste dia 07 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. A vacina contra influenza de 2025 contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é contra-indicado para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores. A secretaria de saúde Luiza Boabaid, reforça a importância da vacinação e conta com a participação de toda a população. Saiba mais sobre a campanha e como se vacinar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bittar pede CPI dos Correios e denuncia prejuízos na estatal

