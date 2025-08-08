Campanha de vacinação e cuidados com a saúde é sucesso no MPMT
Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho...
Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena – e participaram da Campanha de Vacinação & Promoção da Saúde, realizada nesta sexta-feira (8), em Cuiabá. A recepção do Anexo II da Procuradoria-Geral de Justiça ficou lotada de membros, servidores, estagiários, residentes e colaboradores terceirizados em busca dos serviços de imunização, liberação miofascial, avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e teste oftalmológico.A ação, realizada em parceria com o Geap Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), teve como objetivo incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar, oferecendo serviços gratuitos ao público interno da instituição. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena – e participaram da Campanha de Vacinação & Promoção da Saúde, realizada nesta sexta-feira (8), em Cuiabá. A recepção do Anexo II da Procuradoria-Geral de Justiça ficou lotada de membros, servidores, estagiários, residentes e colaboradores terceirizados em busca dos serviços de imunização, liberação miofascial, avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e teste oftalmológico.A ação, realizada em parceria com o Geap Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), teve como objetivo incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar, oferecendo serviços gratuitos ao público interno da instituição.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: