Campanha de vacinação e cuidados com a saúde é sucesso no MPMT Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Centenas de integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso atenderam ao chamado do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena – e participaram da Campanha de Vacinação & Promoção da Saúde, realizada nesta sexta-feira (8), em Cuiabá. A recepção do Anexo II da Procuradoria-Geral de Justiça ficou lotada de membros, servidores, estagiários, residentes e colaboradores terceirizados em busca dos serviços de imunização, liberação miofascial, avaliação de bioimpedância, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e teste oftalmológico.A ação, realizada em parceria com o Geap Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), teve como objetivo incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar, oferecendo serviços gratuitos ao público interno da instituição. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende homem que usava três identidades falsas

Equipe de Sinop conhece boas práticas do planejamento orçamentário de Cuiabá

Escola de Governo oferta capacitação em noções básicas de políticas públicas