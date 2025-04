Campanha do Agasalho 2025 é lançada em Lucas do Rio Verde com o tema “Aqueça um coração” A Campanha do Agasalho 2025 foi oficialmente lançada em Lucas do Rio Verde, com o objetivo de arrecadar roupas de frio, cobertores...

A Campanha do Agasalho 2025 foi oficialmente lançada em Lucas do Rio Verde, com o objetivo de arrecadar roupas de frio, cobertores e mantas para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o tema “Aqueça um coração”, a ação é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com empresas e instituições locais. Os donativos serão destinados às famílias atendidas pelos serviços do CRAS e CREAS do município. Para facilitar a participação da população, foram distribuídos diversos pontos de coleta em locais estratégicos da cidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como você pode ajudar!

Leia Mais em Momento MT: